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        Bodrum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:52
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        Bodrum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Tolga Işın'ın kullandığı 48 AJV 273 plakalı motosiklet, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda, Çetin T'nin idaresindeki 34 JD 3199 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Işın, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tolga Işın'ın, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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