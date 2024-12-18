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        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:06 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:06
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        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        E.S'nin (17) kullandığı 48 ARS 282 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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