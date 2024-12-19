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        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen vatandaşa destek sağlanıyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu sene meydana gelen yangınların ardından vatandaşların zararlarını gidermek amacıyla destek paketlerini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:40
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        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen vatandaşa destek sağlanıyor
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu sene meydana gelen yangınların ardından vatandaşların zararlarını gidermek amacıyla destek paketlerini hayata geçirdi.

        Bu sene çıkan yangınlarda, ormanın yanı sıra tarım arazileri, ormanlık alanlardaki arı kovanları ve tarımsal sulama ekipmanları da zarar gördü.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal sulamada kullanılmak üzere boru desteği, arıcılık malzemeleri ve meyve fidanları vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

        Bu kapsamda, Dalaman'ın Elcik Mahallesi’ne boru desteği sağladı. Muhtarlıklara teslim edilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınlar sonrası yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

        Yangınların başladığı ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduklarını aktaran Aras, "Yangınların tarım ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilemesi bizleri derinden üzdü. Biz de yaraların sarılması için çalışmalarımızı başlattık. Yangın sonrasında zarar gören borular için ücretsiz tarımsal sulama borusu desteği sağladık. Ayrıca arıcılık faaliyetleri için ücretsiz arıcılık ekipmanı desteği ve fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Aras, yanan ormanların yeniden yeşermesi için yaraları hep birlikte saracaklarını, güvenle yaşayabilecekleri bir Muğla için el ele çalışacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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