GÜNCELLEME 2 - Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.

Helikopter daha sonra boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menteşe ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini belirten Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.