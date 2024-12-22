Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Hızır Z. idaresindeki 48 FU 997 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Abdurrahman A. yönetimindeki 48 AAZ 309 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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