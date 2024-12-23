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        Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:11
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        Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Çıldır Mahallesi'nde ikamet eden B.Y'nin kaçak içki yapımı için İzmir'den etil alkol getireceği ihbarı üzerine şüphelinin aracına operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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