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        Fethiye'de firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:33
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        Fethiye'de firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T. (31) Kargı Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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