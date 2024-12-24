Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Karaköy Mahallesi'nde, Hayriye A'ya (51) ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, evde bulunan Hayriye A, 3 yaşındaki torunuyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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