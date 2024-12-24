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        Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:56 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:10
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        Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Karaköy Mahallesi'nde, Hayriye A'ya (51) ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, evde bulunan Hayriye A, 3 yaşındaki torunuyla dışarı çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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