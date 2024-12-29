Bodrum'da Akdeniz foku, limanda balık avlarken görüntülendi

Nesli tehlike altında olan özel türün bölgedeki varlığı, doğaseverler arasında da heyecan yarattı.

Gümbet Limanı, nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foklarından birine ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde liman çevresinde balık avlayan Aknediz foku, bölgedeki balıkçılar ve tekne sahipleri tarafından ilgiyle izlendi, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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