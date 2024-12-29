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        Bodrum'da Akdeniz foku, limanda balık avlarken görüntülendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foku, limanda balık avlarken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:36
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        Bodrum'da Akdeniz foku, limanda balık avlarken görüntülendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foku, limanda balık avlarken görüntülendi.

        Gümbet Limanı, nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foklarından birine ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde liman çevresinde balık avlayan Aknediz foku, bölgedeki balıkçılar ve tekne sahipleri tarafından ilgiyle izlendi, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

        Nesli tehlike altında olan özel türün bölgedeki varlığı, doğaseverler arasında da heyecan yarattı.

        Sosyal medyada paylaşılan fokun görüntüleri, büyük beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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