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        Amos Antik Kenti'ne güvenlik kamerası ve fotokapan kuruldu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazı çalışmaları yürütülen Amos Antik Kenti'ne güvenlik kameraları ve fotokapanlar yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:49 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:57
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        Amos Antik Kenti'ne güvenlik kamerası ve fotokapan kuruldu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazı çalışmaları yürütülen Amos Antik Kenti'ne güvenlik kameraları ve fotokapanlar yerleştirildi.

        Marmaris'in 20 kilometre güneybatısında Asarcık Tepesi'nde yer alan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında geleceğe miras projesi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda antik kentte çok sayıda güvenlik kamerası ve fotokapan kuruldu, güvenlikle ilgili uyarı levhaları yerleştirildi.

        MTO Başkanı Mutlu Ayhan ve üyeler, Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve kazı ekibiyle güvenlik alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

        Yüzey araştırmalarına 2019'da başlanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda nekropol alanı, Athena tapınağı, sivil konutların bir bölümü ve tiyatronun sahne binası ortaya çıkarıldı. Antik dönemde "thermopolium" olarak adlandırılan bir lokanta ile depolama alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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