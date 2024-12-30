Amos Antik Kenti'ne güvenlik kamerası ve fotokapan kuruldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazı çalışmaları yürütülen Amos Antik Kenti'ne güvenlik kameraları ve fotokapanlar yerleştirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazı çalışmaları yürütülen Amos Antik Kenti'ne güvenlik kameraları ve fotokapanlar yerleştirildi.
Marmaris'in 20 kilometre güneybatısında Asarcık Tepesi'nde yer alan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında geleceğe miras projesi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.
Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda antik kentte çok sayıda güvenlik kamerası ve fotokapan kuruldu, güvenlikle ilgili uyarı levhaları yerleştirildi.
MTO Başkanı Mutlu Ayhan ve üyeler, Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve kazı ekibiyle güvenlik alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Yüzey araştırmalarına 2019'da başlanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda nekropol alanı, Athena tapınağı, sivil konutların bir bölümü ve tiyatronun sahne binası ortaya çıkarıldı. Antik dönemde "thermopolium" olarak adlandırılan bir lokanta ile depolama alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.