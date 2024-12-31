Gök vatanın "demir kartalları" yeni yıla nöbette giriyor
DURMUŞ GENÇ / ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Cumhuriyeti'nin hava yetki alanlarının teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, yeni yıla ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.
DURMUŞ GENÇ / ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Cumhuriyeti'nin hava yetki alanlarının teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, yeni yıla ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, yeni yılı vatan savunmasında karşılıyor.
Türk hava gücünün en önemli unsurları arasında yer alan jetlerde ve İHA'larda görevleri başında olan personelin bir gününe Anadolu Ajansı
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