Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı:
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.
Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Arabesk müziğin efsane ismi, Marmarisli komşumuz, değerli sanatçı Ferdi Tayfur'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Tayfur, uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yaşıyordu.
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