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        Sipay Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:27
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        Sipay Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi.

        Yeşil-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam eden çalışmaları takip eden Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönem için son kalan iki maçta gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

        İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istedikleri noktaya gelmeyi hedeflediklerini anlatan Polat, "Transfer çalışmalarımız var. Ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. Hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Takım, arada çok iyi hazırlandı. Şu anda toparlanmış durumdalar. İkinci devrede daha farklı bir takım görebilirsiniz." diye konuştu.

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        Galeri

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