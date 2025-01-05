Bodrum'da "Geleneksel Deve Güreşi Festivali" yapıldı

Güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi bölgede yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla piknik havasında güreşleri izlerken, bazıları da davul ve zurna eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Kızılağaç Deve Güreşleri Arenası'nda düzenlenen etkinliğe Çanakkale, Denizli, İzmir, Balıkesir, Antalya, Aydın ve Muğla'dan sahipleri tarafından getirilen 200'den fazla deve katıldı.

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