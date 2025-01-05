Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da "Geleneksel Deve Güreşi Festivali" yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşi Festivali"nde, 200'den fazla deve arenaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da "Geleneksel Deve Güreşi Festivali" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşi Festivali"nde, 200'den fazla deve arenaya çıktı.

        Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Kızılağaç Deve Güreşleri Arenası'nda düzenlenen etkinliğe Çanakkale, Denizli, İzmir, Balıkesir, Antalya, Aydın ve Muğla'dan sahipleri tarafından getirilen 200'den fazla deve katıldı.

        Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

        Güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi bölgede yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla piknik havasında güreşleri izlerken, bazıları da davul ve zurna eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

        Etkinliği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Datça'da taşkının bilançosu: 16 ev ve 2 iş yerini su bastı
        Datça'da taşkının bilançosu: 16 ev ve 2 iş yerini su bastı
        Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu
        Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu
        GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak etkili oluyor
        GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Datça'da sağanak; dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Datça'da sağanak; dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı
        Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı