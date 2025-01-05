Muğla'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Kazada nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazada M.S ile aynı otomobilde bulunan M.K. hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan V.K.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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