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        Muğla'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 23:38 Güncelleme: 05.01.2025 - 23:45
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        Muğla'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.S'nin kullandığı 65 AAB 069 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Turgut Kavşağı'nda orta refüjü geçerek, Milas istikametine seyir halindeki 48 YZ 520 plakalı pikaba çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada M.S ile aynı otomobilde bulunan M.K. hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan V.K.Ö. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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