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        Muğla'ya geçen yıl 144 kruvaziyerle 248 bin yolcu geldi

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın turizm merkezleri geçen yıl yüksek kapasiteleri ve lüks imkanları dolayısıyla "yüzen otel" olarak nitelendirilen 144 kruvaziyerle gelen 248 bin 281 yolcuyu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:34
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        Muğla'ya geçen yıl 144 kruvaziyerle 248 bin yolcu geldi
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın turizm merkezleri geçen yıl yüksek kapasiteleri ve lüks imkanları dolayısıyla "yüzen otel" olarak nitelendirilen 144 kruvaziyerle gelen 248 bin 281 yolcuyu ağırladı.

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ile Fethiye dev kruvaziyerlerin de rotasında yer aldı.

        Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, kruvaziyer turizminde 2024 yılında gemi ve yolcu sayısında büyük bir artış yaşadıklarını söyledi.

        Bölgenin kruvaziyer turizmi açısından farklı bir öneme sahip olduğunu belirten Toprak, 2023'te 92 kruvaziyerle gelen 76 bin 910 yolcunun misafir edildiğini hatırlattı.

        2024'te kruvaziyer turizmi açısından iyi bir sezonun geride bırakıldığını kaydeden Toprak, "Geçen yıl Bodrum'a 98 Marmaris'e 45, Fethiye'ye 1 kruvaziyer ile toplam 248 bin 281 turist geldi. Kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı bir önceki yıla oranla arttı. 2025 yılında da yine bu artış oranlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

        - Gelen yolcuların çoğu Alman

        Muğla'nın deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra son yıllarda kültür turizmiyle de öne çıktığını, bu nedenle "yüzen oteller" ile gelen turistlerin de ilgisini çektiğini vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

        "Yurt dışında yaptığımız tanıtım çalışmalarının etkisini gördük. Önümüzdeki yıllarda Bakanlığımızın belirlediği hedeflere çok rahat ulaşacağımızı düşünüyorum. Kruvaziyerler hemen hemen her ülkeden yolcu taşıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden kruvaziyer turizmine yönelik bir yoğunluk yaşanmakta. Gelen yolcuların çoğu Alman. Daha sonra ABD'li ve İngilizler ağırlıkta. Gelen seferlerde ayrıca Avustralya, İtalya ve Yeni Zelanda'dan yolcular da bulunuyor."

        - Tarihi yerleri gezip alışveriş yaptılar

        Kruvaziyerle Bodrum'a gelen yolcuların genellikle kentteki tarihi alanları gezdiklerini anlatan Toprak, bunun yanı sıra ziyaretçilerin Bodrum Çarşısı'nı ve Bodrum Kalesi'ni gezerek ilçe ekonomisine de büyük katkı sağladığını dile getirdi.

        Toprak, Marmaris'e gelenlerin ise çoğunlukla Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezmeyi tercih ettiğini, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ettiğini, bazı yolcuların da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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