Muğla'daki müze ve ören yerleri 2024'te 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm merkezlerinde milyonlarca misafir ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

Turistler deniz, kum ve güneşin yanında, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için de bölgeyi tercih ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını söyledi. Geçen yıl kent merkezi ve ilçelerindeki 5 müze ve kazı çalışması devam eden ören yerlerini 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gezdiğini belirten Toprak, "Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi en çok ziyaret edilen müze oldu. Marmaris Müzesi ikinci sırada yer aldı. Sedir Adası Ören Yeri birinci, Kayaköy Ören Yeri ise en çok ziyaret edilen ikinci yer oldu." dedi.

Toprak, bunların yanı sıra Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ve Lagina antik kentleri ile Milas ilçesindeki Beçin, Labranda, Euromos ve Heraklia, Köyceğiz'deki Kaunos ile Datça'daki Knidos antik kentlerini çok sayıda yerli ve yabancı turistin gezdiğini kaydetti. Ziyaretçilerin kazılarda çıkarılan eserlerin birçoğunu yerinde, sergilenebilecek durumda olanları ise müzelerde görebildiğine dikkati çeken Toprak, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız bu yıl içerisinde özellikle ören yerlerindeki kazı çalışmalarına ciddi anlamda ağırlık verdi. Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Kararnameli 14 kazı çalışması yapılıyor. Buralarda Geleceğe Miras projesi kapsamında verilen destekle yıl boyu çalışma yürütülüyor. Bu desteklerin karşılıklarını bu yılki ziyaretçi sayılarında gördük."

Toprak, gece müzeciliğine Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile ilk kez Bodrum Kalesi'nde başladıklarına işaret ederek, bunun da çok ciddi rağbet gördüğünü dile getirdi. - Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne 308 bin ziyaretçi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Saint John Şövalyeleri'nin inşa ettiği Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi geçen yıl 308 bin ziyaretçi ağırladı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı, "Kale Müze" olarak da bilenen Marmaris Müzesi'nin ziyaretçi sayısı ise 155 bin 219 olarak kayıtlara geçti. Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi ise 70 bin 163 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.