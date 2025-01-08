Ortaca'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Dalyan Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç'nin kaçak içki yaptığı ihbarı üzerine şüphelinin aracına ve ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 65 litre el yapımı içki,15 litre etil alkol, aroma verici ve anason yağı ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
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