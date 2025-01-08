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        Ortaca'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:58
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        Ortaca'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Dalyan Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç'nin kaçak içki yaptığı ihbarı üzerine şüphelinin aracına ve ikametine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 65 litre el yapımı içki,15 litre etil alkol, aroma verici ve anason yağı ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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