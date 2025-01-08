Muğla'da orman köylerinde yangınlara karşı bilgilendirme yapılıyor

Muğla ve Aydın illerindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünce tüm orman köylerinde bilgilendirme programları yapılacak.

Muğla orman Bölge Müdürlüğünde köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları nisan ayına kadar devam edecek.

Toplantılara katılan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2024 yılında orman yangınları açısından çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek orman yangınlarına karşı mücadelede köylülere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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