Bodrum'da hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu

Torba Mahallesi'nde seyir halindeki Mehmet Ö'nün kullandığı 48 AEU 028 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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