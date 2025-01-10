Bodrum'da hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Torba Mahallesi'nde seyir halindeki Mehmet Ö'nün kullandığı 48 AEU 028 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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