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        Fethiye'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:02
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        Fethiye'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 16 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü E.S, farklı suçlardan 12 yıl hapis cezası olan M.T. ile "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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