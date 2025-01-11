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        Bodrum'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:32
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        Bodrum'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADU 608 plakalı kamyonet, Bodrum-Yalıkavak kara yolu Dağbelen mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kamyonet ise vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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