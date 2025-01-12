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        Muğla açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 23:03 Güncelleme: 12.01.2025 - 23:07
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        Muğla açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

        Sahil güvenlik ekibince rahatsızlanan kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

        Marmaris açıklarındaki ticari gemide rahatsızlanan bir kişi de ekipler tarafından tahliye edildi.

        Tıbbi tahliyesi yapılan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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