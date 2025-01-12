Muğla açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

Marmaris açıklarındaki ticari gemide rahatsızlanan bir kişi de ekipler tarafından tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

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