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        Muğla'da ihtiyaç sahiplerine sebze ve zeytinyağı yardımı

        Muğla'da, Menteşe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine 1 ton sebze ve zeytinyağı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:33
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        Muğla'da ihtiyaç sahiplerine sebze ve zeytinyağı yardımı
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        Muğla'da, Menteşe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine 1 ton sebze ve zeytinyağı dağıtıldı.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, tarım arazilerinin korunması, arttırılması ve üreticiye destek çalışmaları kapsamında 2024 yılı içerisinde belediyeye ait tarım arazilerinden 1 ton sebze ve 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı elde edildiğini söyledi.

        Seçim öncesinde birbiriyle ilişkili tarım, turizm, ticaret ve teknoloji başlıklarından oluşan kavramlara yönelik çalışmaları paralel bir eksen içinde yürüttüklerini ifade eden Başkan Köksal, "2024 yılında belediyemize ait tarım arazilerinde ata tohumlarından yetiştirdiğimiz 1 ton domates, biber ve patlıcanı ihtiyaç sahibi birey ve ailelere ulaştırdık. Ata Tohum Merkezimizde şu an itibariyla Menteşe yöresine ait 105 çeşit ata tohumu bulunuyor." dedi.

        Köksal, belediyeye ait zeytinlik alanlarda bulunan zeytin ağaçlarından toplanan yaklaşık 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı elde ettiklerini, elde edilen zeytinyağının bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını, bir kısmını da belediyeye ait işletmelerde kullanmaya başladıklarını kaydetti.

        Tarıma ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kooperatifler ve üreticilere de desteklerini sürdürdüklerini belirten Köksal, şunları söyledi:

        "Yerel üreticimize tohum, fide ve tarım aletleri desteğimizi arttırdık. Yerkesik Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda yapılan çalışmalarda 5 ton karakılçık buğdayı hasat ettik. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz bu projenin amacı da kaybolmaya yüz tutmuş olan karakılçık buğdayının üretimini yeniden arttırmaktı. Geleneksel tarım yöntemleriyle ürettiğimiz bu buğday, hem sağlıklı hem de yerli bir tohum olması açısından büyük önem taşıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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