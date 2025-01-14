Bodrum'da Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayıp, Bodrum Belediye Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, lise öğrencileri 120 metrelik Türk Bayrağı taşıdı.
Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve lokma dağıtıldı.
Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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