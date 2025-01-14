Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, gazetecilerle bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mandalinci, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Mandalinci, "Bir o kadar da zor bir meslek. Her türlü psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan gazetecilerin yanlarındayız. Ne olursa olsun bu görevi ifa ederken kendinize güvenin, inanın ve doğru bildiklerinizi yazın." dedi.

Etkinliğe belediye başkan yardımcıları, ilgili birim personelleri ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.