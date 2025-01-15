Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okuma yarışmasında il birincisi olan Kızlan Ortaokulu öğrencisi Zeren Kuzu ve En İyi Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Temiz'e ödülünü Kaymakam Murat Atıcı verdi.

        Ayrıca, basketbol müsabakalarında 13 ilçe arasında kızlarda il birincisi olan Yılmazlar Ortaokulu Kız Basketbol Takımı ve il ikincisi olan Erkek Basketbol Takımı ödüllendirildi.

        Kaymakam Atıcı, elde edilen başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.

        Başarı elde eden öğrencileri tebrik eden Atıcı, "Başarının üç büyük sırrı vardır. Öncelikle devletimizi, milletimizi, bayrağımızı ve Atatürk'ümüzü seveceğiz. İkincisi anne baba duası alacağız. Üçüncüsü de iyi insan olacağız. Sadece okulda alınan eğitimle değil, farklı hobilerle kendinizi geliştirip, artı bir değerinizi ortaya koyarsanız ileriki dönemlerde çok daha fazla faydasını görürsünüz." diye konuştu.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Hafriyat kamyonu, iki otomobile çarptı; 1 ölü
        Hafriyat kamyonu, iki otomobile çarptı; 1 ölü
        Bodrum'da kamyonun iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Bodrum'da kamyonun iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Muğla ve Aydın'da geçen yıl 384 yangında 3 bin 466 hektar alan zarar gördü
        Muğla ve Aydın'da geçen yıl 384 yangında 3 bin 466 hektar alan zarar gördü
        Muğla'da orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı
        Muğla'da orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı
        Bodrum'da yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
        Bodrum'da yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, gazetecilerle bir araya geldi
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, gazetecilerle bir araya geldi