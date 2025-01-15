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        Muğla'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:45
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        Muğla'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler tarafından "hırsızlık", "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık", "mala zarar verme" gibi suçlardan haklarında farklı yıllarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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