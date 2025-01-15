Muğla'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından "hırsızlık", "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık", "mala zarar verme" gibi suçlardan haklarında farklı yıllarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.