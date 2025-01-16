Muğla'da imara aykırı yapı ve iskeleler yıkılıyor
Muğla'nın Ula ilçesinde imara aykırı yapı ve iskelelerin yıkımı yapılıyor.
Muğla'nın Ula ilçesinde imara aykırı yapı ve iskelelerin yıkımı yapılıyor.
Ula Belediyesi ekipleri, Sakin Kent Akyaka Mahallesi Maden İskelesi mevkisinde bulunan kaçak yapı ve iskelelerin yıkım işlemlerini sürdürüyor.
Belediye yetkilileri, bölgenin doğal dokusunu bozan, çevreye zarar veren kaçak yapılaşmaların önüne geçmek amacıyla yıkım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.