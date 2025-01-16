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        Muğla'da imara aykırı yapı ve iskeleler yıkılıyor

        Muğla'nın Ula ilçesinde imara aykırı yapı ve iskelelerin yıkımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:00
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        Muğla'da imara aykırı yapı ve iskeleler yıkılıyor
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        Muğla'nın Ula ilçesinde imara aykırı yapı ve iskelelerin yıkımı yapılıyor.

        Ula Belediyesi ekipleri, Sakin Kent Akyaka Mahallesi Maden İskelesi mevkisinde bulunan kaçak yapı ve iskelelerin yıkım işlemlerini sürdürüyor.

        Belediye yetkilileri, bölgenin doğal dokusunu bozan, çevreye zarar veren kaçak yapılaşmaların önüne geçmek amacıyla yıkım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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