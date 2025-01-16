Muğla'da kum eleğinin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kum eleğinin altında kalan kişi öldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kum eleğinin altında kalan kişi öldü.
Paşalı Mahallesi'nde C.Y. (64), evinin yanında bulunan kum eleğini tamir etmek amacıyla kepçe yardımıyla kaldırdı.
Tamir çalışmaları devam ederken, kum eleği kayarak yardıma gelen Veysel Gedik'in (71) üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gedik'in cenazesi incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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