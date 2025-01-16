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        Marmaris'te 16. MIYC Kış Trofesi yarışları, 18 Ocak'ta başlayacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk ayağı, 18 Ocak'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 20:09 Güncelleme: 16.01.2025 - 20:13
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        Marmaris'te 16. MIYC Kış Trofesi yarışları, 18 Ocak'ta başlayacak
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk ayağı, 18 Ocak'ta başlayacak.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkenci katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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