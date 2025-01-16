Muğla'da Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Muğla'nın Datça lçesinde Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

Kargı Yolu güzergahında yapılan yarış, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayarak, Atatürk Spor Salonu önünde sona erdi.

Hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık'tan bugüne ertelenen koşuya öğrenciler ve veteranlar katıldı.

Koşu sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Datça İlçe Spor Müdürü Serher Akbay Şahin, öğrenci ve veliler ile diğer katılımcılara teşekkür ederek, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin bu tür etkinliklere katılımının artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.