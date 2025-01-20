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        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'ndan Doç. Dr. Kenan Koç'a "Onur Madalyası"

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Koç'a, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "Onur Madalyası" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:34
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        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'ndan Doç. Dr. Kenan Koç'a "Onur Madalyası"
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Koç'a, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "Onur Madalyası" verildi.

        TÜRKSOY Genel Sekreterliği Salonunda gerçekleştirilen törende, araştırmacının eserlerinin yer aldığı sergi ile "Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlüğü" kitabının kurdele kesim töreni yapıldı.

        Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, "Bugüne kadar yapılanlar için değil, bugünden sonra yapılacaklar için" sözleriyle Doç. Dr. Kenan Koç'a TÜRKSOY Onur Madalyası'nı takdim etti.

        Etkinlikte, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına katılımcıları selamlayan Yusuf, bugün ihtiyaç olan en önemli şeyin Türk Dünyasında kültürü ve dili yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

        Türkler arasında ortak dili inşa etmek gerektiğini belirten Yusuf, "Ortak dil birliği ülküsüne katkı sağlayacak bu tür çalışmalardan memnunuz. Türk Dünyasının kültür birliğini, dil birliği üzerinden sağlamaya katkı sağlayacak eserlerin çoğalması gerekmektedir.” dedi.

        Halkbilimci, Dünya Söz Akademisi Derneği Başkanı Hayrettin İvgin ise Kenan Koç’un Türk Dünyasına kattığı değerli eserlere ve Kırgızistan’da Kenan Koç ile açtıkları Türkçe Öğretim Merkezine vurgu yaptı.

        Etkinliğin panel bölümünde Prof. Dr. Mahir Nakip, Prof. Dr. Naciye Yıldız, Panelde yer alan Prof. Dr. Volkan Coşkun, Doç. Dr. Zhazira Otyzbay konuşma yaptı.

        Doç. Dr. Kenan Koç da TÜRKSOY yönetimine teşekkür etti.

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