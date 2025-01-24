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        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kütüphanesini Muğla'ya bağışladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesince satın alınarak restorasyonu yapılacak tarihi binada "Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi" açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:13
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        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kütüphanesini Muğla'ya bağışladı
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        Muğla Büyükşehir Belediyesince satın alınarak restorasyonu yapılacak tarihi binada "Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi" açılacak.

        Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Prof. Dr. İlber Ortaylı bir araya gelerek yürütülecek çalışma hakkında bilgi verdi.

        Başkan Aras, kentin tarihini yansıtmak istediklerini belirterek, "Atacağımız adımlarla kent merkezimiz Menteşe'nin de turizmden pay almasını sağlamak istiyoruz. Hocamız, kendi kütüphanesini bize bağışladı. Kütüphanenin ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Tarihi binada hem kütüphane hem kültür merkezi hem araştırma merkezi olacak." dedi.

        Aras, ikinci adımlarının ise Cengiz Bektaş Bölge Müzesi olarak başlanan kent belleği müzesinin olduğunu kaydetti. Bu müzenin de çok fonksiyonlu hizmet vereceğini anlatan Aras, etrafında 13 ilçenin değerlerinin olduğu mini park yapılacağını bildirdi.

        Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı ise Muğla'nın istikbalinin aklı başında turistin gelmesi ve mütevazi insanların kente yerleşmesiyle olacağını söyledi.

        Muğla'ya yönelik yaşanan fazla göçün su kaynaklarını bitirdiğine dikkati çeken Ortaylı, bölgenin verimli nüfus alması gerektiğini kaydetti.

        Ortaylı, gençlere de Türkçe'yi iyi öğrenmeleri ve doğru kullanmaları uyarısında bulundu.

        Programda Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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