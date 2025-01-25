Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Valinin makam aracı TOGG, Gazze ve Muğlalı çiftin gelin arabası oldu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valinin makam aracı TOGG, Gazze ve Muğlalı çiftin gelin arabası oldu
        ABONE OL

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.

        Filistin'nin Gazze kentinde yaşayan İmadeddin Younis ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Medine Münteha ateşkes sağlanmasının ardından evlilik kararı aldı.

        Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen ancak Gazze'deki savaş ve çatışmalar nedeniyle damadın ailesinin katılamadığı düğünde, Vali Akbıyık çifti yalnız bırakmadı.

        Akbıyık, TOGG makam aracını gelin arabası olarak tahsis ederek düğün konvoyuna öncülük etti.

        Nikah törenine de katılan ve çiftin nikah şahitliğini üstlenen Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, sadece bir evliliğe değil aynı zamanda barışa ve umuda dair bir mesaj verilmesine tanıklık ettiklerini söyledi.

        Akbıyık, Gazze'deki zor şartlar nedeniyle ailesi düğüne katılamayan damada ve geline ömür boyu mutluluk diledi.

        Genç çift ise en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Akbıyık'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takası tamamlandı
        Gazze'de ikinci grup esir takası tamamlandı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Datça'da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı
        Datça'da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı
        Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Muğla açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
        Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
        Çobanın keçilerini ararken keşfettiği Saklıkent Kanyonu 590 bin ziyaretçi a...
        Çobanın keçilerini ararken keşfettiği Saklıkent Kanyonu 590 bin ziyaretçi a...
        Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak
        Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak