Muğla'da kaçak ırk hayvan satan 2 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kahvehanede kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 2 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.

Yerkesik Mahallesi'ndeki kahvehanede M.H. ve S.B'nin kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda 13 bıldırcın, 11 Çin bıldırcını, 8 sultan papağanı, 2 forpus papağanı bulundu.

İki kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 77 bin 500 para cezası uygulandı.

Hayvanlara ise el konuldu.