Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı, 2024'te yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladı

        ALİ RIZA AKKIR / ONUR ÇADIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve havadan manzarasıyla Türkiye'nin turizmdeki tanıtım yüzlerinden olan Kumburnu Plajı'nda, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turist misafir edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı, 2024'te yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladı
        ABONE OL

        ALİ RIZA AKKIR / ONUR ÇADIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve havadan manzarasıyla Türkiye'nin turizmdeki tanıtım yüzlerinden olan Kumburnu Plajı'nda, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turist misafir edildi.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki plaj, Türkiye'deki ilk mavi bayrak alan plajlar arasında bulunuyor.

        Mavi ve yeşilin tonlarının birleştiği berrak suyu ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Kumburnu Plajı, bölgede yamaç paraşütü yapanlara, gökyüzünden seyri doyumsuz manzaralar sunuyor.

        Görselleri turizm pazarlarında Türkiye'nin tanıtımında kullanılan plaj, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladı.

        Plajın işletme müdürü Burak Ardahan, AA muhabirine, Kumburnu Tabiat Parkı içerisinde yer alan plajın Türkiye'nin ve dünyanın en iyi plajları arasında yer aldığını söyledi.

        Yamaç paraşütü uçuşlarında seyri doyumsuz manzara sunması, doğal güzellikleri ve lokasyonu dolayısıyla plajın yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu ifade eden Ardahan, "Olmazsa olmaz denilen, gezilecek yerler arasında yer alan Kumburnu Plajı'nda geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turistimizi ağırladık. Bunların büyük çoğunluğunu bölgemizde tatilini geçiren turistler oluşturuyor. Bunun dışında bölgede geçerken görülmesi gereken yerler arasında yer alan destinasyonu yaya ve araçla ziyaret edenler bulunuyor." dedi.

        Ardahan, ulusal ve uluslararası tanıtımlar ile turizm fuarlarında "Türkiye" denildiğinde plajın manzara fotoğrafının kullanıldığını vurguladı.

        Yamaç paraşütü uçuşları sırasında çekilen fotoğraflarla ve görüntülerle plajın tanınırlığının daha da arttığını belirten Ardahan, "Yoğun talep olduğu için plajın ve alanın temizliği konusuna çok önem veriyoruz. Neredeyse 24 saat tüm personelimiz temizlik çalışması yapıyor. Dönem dönem de bölgedeki dalış okullarıyla su altında temizliği yapıyoruz. Plaj, uzun yıllardır mavi bayraklı plaj unvanını taşıyor. Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevre bilinci oluşması için bilgilendiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Plajın halkla ilişkiler sorumlusu Zehra Dilek ise 23 yıldır mavi bayrak taşıyan plajın geçen sene yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı misafir ağırladığını söyledi.

        - "Plajımız sürdürülebilir turizm açısından da önemli nokta"

        Türkiye'nin en gözde ve önemli noktalarından birisi olan plajda mavi bayrağın gerekli şartlarını 7 gün 24 saat sağlamaya çalıştıklarını anlatan Dilek, şunları kaydetti:

        "Plajın havadan fotoğrafı sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça rağbet görüyor. Plaj, yabancı turistlerin Türkiye'de muhakkak ziyaret edilmesi gereken 10 yer listesinde her yıl neredeyse başı çekiyor. Böyle değerli bir yere hizmet vermenin getirdiği sorumluluğu da her zaman omuzlarımızda taşıyor ve bunu layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Plajımız sürdürülebilir turizm açısından da önemli nokta. Hedefimiz, bu bölgeyi gelecek nesle en iyi şekilde taşıyabilmek, onlara aktarabilmek."

        Herkesi Kumburnu Tabiat Parkı'nı ziyaret etmeye ve güzel manzaradan faydalanmaya davet eden Dilek, "Bu doğal güzelliği, kedi habitatını koruyabilecek şekilde gelecek nesle aktarmak için çalışıyoruz. 2025 sezonunda da yerli ve yabancı turistleri doğamıza zarar vermeden en iyi şekilde ağırlayarak evlerine geri göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?

        Benzer Haberler

        Muğla'da drift yapan sürücüye 47 bin 393 lira ceza kesildi
        Muğla'da drift yapan sürücüye 47 bin 393 lira ceza kesildi
        Muğla'da kaçak alkol sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Muğla'da kaçak alkol sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Muğla'da kaçak ırk hayvan satan 2 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı
        Muğla'da kaçak ırk hayvan satan 2 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı
        Muğla'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da eşi tarafından darbedilen kadın hastanede öldü
        Muğla'da eşi tarafından darbedilen kadın hastanede öldü
        Servis otobüs alev alev yandı
        Servis otobüs alev alev yandı