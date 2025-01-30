Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Kara Aracı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

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