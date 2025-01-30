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        Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocuklarında olduğu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:34 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:48
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        Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocuklarında olduğu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Kara Aracı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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