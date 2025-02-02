Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Karaçulha Mahallesi'nde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı üç katlı evin çatı katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 95'i kapatıldı
        Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 95'i kapatıldı
        Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
        Yargıtay, Pınar Gültekin'in cinayet sanığına verilen ağırlaştırılmış müebbe...
        Yargıtay, Pınar Gültekin'in cinayet sanığına verilen ağırlaştırılmış müebbe...
        Bodrum'da 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri
        Bodrum'da 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri
        Muğla'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Bodrum'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 45 düzensiz göçmen yakalandı