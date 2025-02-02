Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Kadınlar Hentbol Süper Lig 14. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 31-28 yendi.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 14. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 31-28 yendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-13 üstünlükle tamamlarken, karşılaşmadan da 31-28 galip ayrıldı.
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