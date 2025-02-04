Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastane binası onarılacak

Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasında hasar gören hastane binasının onarılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Mülayim, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2024'te Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistinden havalanan ambulans helikopterin hastaneye çarparak düştüğünü hatırlattı.

Kazanın ardından gerekli incelemelerin yapıldığını, kırıma uğrayan helikopterin de detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldüğünü belirten Mülayim, şunları kaydetti:

"Kaza sonrasında hastane binasında meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla hasar tespit çalışması yapılmış, ödenek talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız tarafından ivedilikle ilimize ödenek tahsisi yapılmıştır. 30 Ocak'ta hastane idaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat'ta sözleşmenin imzalanması beklenmekte olup sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak tadilatın 30 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır."

Mülayim, hastanede sunulan sağlık hizmetinde aksamaya mahal vermemek için devletin imkanlarıyla yapılabilecek tüm iyileştirme çalışmalarının da titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.