Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastane binası onarılacak

        Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasında hasar gören hastane binasının onarılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastane binası onarılacak
        ABONE OL

        Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasında hasar gören hastane binasının onarılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

        Mülayim, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2024'te Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistinden havalanan ambulans helikopterin hastaneye çarparak düştüğünü hatırlattı.

        Kazanın ardından gerekli incelemelerin yapıldığını, kırıma uğrayan helikopterin de detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldüğünü belirten Mülayim, şunları kaydetti:

        "Kaza sonrasında hastane binasında meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla hasar tespit çalışması yapılmış, ödenek talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız tarafından ivedilikle ilimize ödenek tahsisi yapılmıştır. 30 Ocak'ta hastane idaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat'ta sözleşmenin imzalanması beklenmekte olup sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak tadilatın 30 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır."

        Mülayim, hastanede sunulan sağlık hizmetinde aksamaya mahal vermemek için devletin imkanlarıyla yapılabilecek tüm iyileştirme çalışmalarının da titizlikle takip edildiğini ifade etti.

        Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Simide zam yapana yasal işlem
        Simide zam yapana yasal işlem
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Özçelik: Ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkilerin olm...
        Doç. Dr. Özçelik: Ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkilerin olm...
        Muğla'da yapay zekayla hazırlanan "Stratonikeia Gladyatörleri" belgeselinin...
        Muğla'da yapay zekayla hazırlanan "Stratonikeia Gladyatörleri" belgeselinin...
        Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Bodrum'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi g...
        Bodrum'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi g...
        Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden deprem bölgesine yardım
        Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden deprem bölgesine yardım