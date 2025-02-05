Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
R.Ç. (62) idaresindeki 48 GM 867 plakalı traktör, Yakacık Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan R.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücüsünün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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