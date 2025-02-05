Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Bora Özkara, Kadir Beyaz
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 89 Erkan Değişmez), Dimitrov (Dk. 78 Brazao), Puscas (Dk. 78 Celal Dumanlı), Bardhi (Dk. 63 Okita)
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu (Dk. 46 Kaluzinski), Emrecan Uzunhan, Petrusenko (Dk. 46 Streek), Mert Yılmaz, Safuri, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Güray Vural), Gaich, Djenepo (Dk. 66 Samudio), Townsend (Dk. 81 Larsson)
Goller: Dk. 6 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 12 Dimitrov, Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Dk. 56 Townsend (Onvo Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 30 Fredy, Dk 80 Ahmet Aslan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 33 Safuri, Dk. 45+1 Petrusenko, Dk. 90 Mert Yılmaz (Onvo Antalyaspor)
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