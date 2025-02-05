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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:36
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Bora Özkara, Kadir Beyaz

        Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 89 Erkan Değişmez), Dimitrov (Dk. 78 Brazao), Puscas (Dk. 78 Celal Dumanlı), Bardhi (Dk. 63 Okita)

        Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu (Dk. 46 Kaluzinski), Emrecan Uzunhan, Petrusenko (Dk. 46 Streek), Mert Yılmaz, Safuri, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Güray Vural), Gaich, Djenepo (Dk. 66 Samudio), Townsend (Dk. 81 Larsson)

        Goller: Dk. 6 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 12 Dimitrov, Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Dk. 56 Townsend (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kart: Dk. 30 Fredy, Dk 80 Ahmet Aslan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 33 Safuri, Dk. 45+1 Petrusenko, Dk. 90 Mert Yılmaz (Onvo Antalyaspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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