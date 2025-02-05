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        Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası başladı

        Bir süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla'nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:04
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        Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası başladı
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        Bir süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla'nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı.

        Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, Ferdi Tayfur'un vasiyetini aile yakınlarına dağıttırdıktan sonra okuttu.

        Sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtildi.

        Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

        Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi.

        Duruşma 29 Nisan'a ertelendi.

        - "Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz"

        Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz."

        Tayfur, "Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?" sorusuna "Eşim öyle istiyordu" yanıtı verdi.

        - "Vasiyetin iptali için de dava açtık"

        Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker de detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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