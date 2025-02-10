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        Datça'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:18
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        Datça'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında Kızlan Mahallesi Karağaç mevkisinde, uçmakta güçlük çeken şahini fark etti.

        Jandarma ekibince yaralı olduğu anlaşılan şahin, bölgeden alınarak Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne teslim edildi.

        Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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