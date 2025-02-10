Datça'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında Kızlan Mahallesi Karağaç mevkisinde, uçmakta güçlük çeken şahini fark etti.
Jandarma ekibince yaralı olduğu anlaşılan şahin, bölgeden alınarak Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne teslim edildi.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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