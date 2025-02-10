Marmaris'te yaban domuzları sahile indi

Zaman zaman denize de giren yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre yiyecek aradı.

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