Marmaris'te yaban domuzları sahile indi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre yiyecek aradı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre yiyecek aradı.
Adaköy Mahallesi'nde yaban domuzları, Yalancıboğaz mevkisindeki sahile indi.
Teknelerin arasında dolaşan domuzların, tekne sahibinin köpeğine aldırış etmeden yiyecek aradıkları gözlemlendi.
Zaman zaman denize de giren yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu.
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