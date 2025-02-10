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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:52
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Puscas

        Göztepe: Lis, Heliton, Victor Hugo, Matsuki, Ahmed Ildız, Dennis, Morishi, Nielsen, Bokele, Djalma, Ogün Bayrak

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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