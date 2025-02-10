Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi (Dk. 82 Dimitrov), Seferi, Okita (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar), Puscas (Dk. 69 Celal Dumanlı)
Göztepe: Lis, Heliton, Victor Hugo (Dk. 68 Tijanic), Matsuki (Dk. 89 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmed Ildız (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Dennis (Dk. 90+2 Furkan Bayır), Morishi, Nielsen, Bokele, Djalma (Dk. 90+2 İsmail Köybaşı), Ogün Bayrak
Sarı kart: dk. 90+3 Heliton (Göztepe)
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