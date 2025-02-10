Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 1 haftada 500 başvuru yapıldığı bildirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve S.S. Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, yaptığı açıklamada, yeni sanayi sitesi için kurulan kooperatife imalat ve tamirat alanlarında faaliyet gösteren işletmelerden yoğun üye kaydı olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çıralı, kooperatife bir hafta gibi kısa sürede 500 başvuru yapıldığını bildirdi.

İlgi gösteren ve destek olan tüm işletmecilere teşekkür eden Çıralı, "Bölgemizin ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacak kooperatifimizin ilk grup başvuruları tamamlandı. Kooperatifimizde yer almak isteyen işletmeler için ikinci grup başvurular daha sonra alınacak." dedi.