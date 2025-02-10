Bodrum FK - Göztepe: 0-0

51’inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Matsuki, ceza alanı içinde topla buluştu ancak topun sağ çapraza açılmasının ardından Dennis’in sol ayağıyla yerden vuruşunda top sağ direğin hemen yanından auta çıktı.

SÜPER Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdikleri fırsatları gole çeviremezken, 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçı puanla tamamladı. Bu sonuçla ev sahibi Bodrum FK 17 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe ise 35 puana ulaştı.

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